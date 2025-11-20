蕭旭岑拋「一國兩區」惹議 傅崐萁：《兩岸人民關係條例》講得非常清楚

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。 圖：黃建豪／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑日前接受媒體專訪期間，拋出「一國兩區」論述，引發民進黨強烈反彈。民進黨中國部譴責指，這套說法將會侵害中華民國的主權，讓台灣被迫鎖入中共當局所設定的統一進程。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（20日）則提及，《兩岸人民關係條例》講得非常清楚，在國家尚未統一以前，在一國裡面有兩個區域，「台灣地區」跟「大陸地區」，但都是屬於中華民國。

對於「一國兩區」的說法。蕭旭岑昨再回應指，2002年4月4日時任陸委會主委蔡英文公開說中華民國憲法是「一國兩區」的架構，不能調整，第一個講的是前總統蔡英文，而不是他，說有民進黨立委說要處分他，那請民進黨先開除蔡英文。

民進黨中國部則批評，蕭旭岑之流擅自超譯「一國兩區」為所謂兩岸「共同政治基礎」，完全無視台灣多數民意明確支持維持現狀，最近的民調更顯示近七成民眾反對統一。蕭旭岑的主張就是放棄堅持「自由民主的憲政體制」，進入中共設定的強制性制度框架。

民進黨中國部指出，蕭旭岑以政治語言將「一國兩區」包裝成「穩定兩岸」，根本是掩耳盜鈴、自我矮化，放棄「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，最終將陷入中共「一國兩制」的論述陷阱。

傅崐萁則表示，《兩岸人民關係條例》講得非常清楚，在國家尚未統一以前，在一國裡面有兩個區域，「台灣地區」跟「大陸地區」，但是都屬於中華民國。他們要再次強調，總統賴清德不斷違反中華民國憲法，賴貴為按著中華民國憲法宣誓的中華民國總統，卻不斷毀憲亂政，賴清德若要踐踏人民，隨時放馬過來，國民黨在這裡隨時恭候賴清德大駕。

