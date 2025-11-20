蕭旭岑拋「一國兩區」說 陸委會：這是政治語言而非法律語言

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（20）日在例行記者會回應，「一國兩區」其實是政治語言，而不是法律語言。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑先前拋出同黨主席鄭麗文的兩岸路線是「一國兩區」，大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（20）日在例行記者會回應，「一國兩區」其實是政治語言，而不是法律語言，「我翻遍《兩岸條例》及《中華民國憲法》都沒看到這4個字」。

梁文傑說，「一國兩區」其實是政治語言，而不是法律語言，政府依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，以及其他相關法律處理兩岸事務的立場是一貫的，30幾年來都沒有改變過。在公務機關處理事情是按照法律，而不是按照政治語言，因此，他對於蕭旭岑的說法或「獨到」見解沒什麼特別評論。

