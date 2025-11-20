蕭旭岑拋「一國兩區」論述 陸委會批「蛇足」：中共根本不承認中華民國

針對國民黨副主席蕭旭岑拋出「一國兩區」論述，陸委會副主委梁文傑今天（20日）直言，中共根本就不想讓中華民國存在，這些爭論既無必要也無意義。（圖／陳凱貞攝）

國民黨副主席蕭旭岑日前受訪談及兩岸路線時表示，《中華民國憲法》就是一中憲法，只有回到憲法，包含「一國兩區」的規定，才能確保與對岸有共同的政治基礎，引發熱議。對此，陸委會副主委梁文傑今天（20日）表示，蕭旭岑所謂的一國是指中華民國，但問題是，中共根本就不承認中華民國，因此這些爭論既無必要也無意義。

針對蕭旭岑日前拋出「兩岸交流必須回到台灣憲法，包括『一國兩區』規定」，梁文傑說，政府依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》和其他相關法律處理兩岸事務的立場是一貫的，30幾年來未曾改變。

至於什麼叫做一國兩區，梁文傑進一步說明，這其實是個政治語言，而非法律語言，所謂一國兩區，他翻遍《兩岸條例》、《中華民國憲法》都沒看到這4個字，就公務機關處理事情是按照法律，因此針對蕭旭岑的說法，以及他獨到的見解，陸委會並沒有特別的評論。

此外，針對蕭旭岑稱第一個提出「一國兩區」說法的是前總統蔡英文，且陸委會官網過去也曾將其評為「法理概念」。梁文傑強調，政府處理兩岸事務始終依循《中華民國憲法》與《兩岸條例》，但在所有公務文件與實際業務中，從未使用「一國兩區」這4個字。

梁文傑接著指出，「一國兩區」、「九二共識」或「一中原則」等，皆屬政治語言或學術論述的濃縮表述，而非法律用語。

梁文傑表示，有些人提出一些看法，這些看法並沒有爭論的必要，他也坦言，蕭旭岑所謂的一國兩區，他講的一國是中華民國，但現在的問題是，中共根本就不承認中華民國。

梁文傑直言，中共根本就不想讓中華民國存在，在此情況下，台灣內部一直在爭論一國兩區這4個字到底還有何意義，「如果對面不接受一國，還硬加上兩區，那不是蛇足嗎」，所以對陸委會來說，這些爭論既無必要也無意義。

梁文傑也引用前台北市長郝龍斌在競選國民黨主席時，明確主張他的兩岸政策就是「中共必須承認中華民國，兩岸才有和平」，梁說自己贊成這一點，與其現在講一國兩區，不如先問問中共願不願意讓中華民國繼續存在，這才是重點。



