蕭旭岑拋一國兩區 邱垂正：ROC與PRC互不隸屬

國民黨新任副主席蕭旭岑近日拋出「一國兩區」的論述，而另一副主席張榮恭也提出「和陸興台」的策略。對此，陸委會主委邱垂正今（11/20）日受訪時表示，一國兩區的說法如當年的「九二共識」以簡化的說法恐有超譯的問題。

邱垂正今接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時被問及對於蕭旭岑「一國兩區」論述的看法，邱垂正首先表示，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實與台海現狀；至於在野政營的發言，他則回應，台灣是一個民主社會，「對個別政黨兩岸路線，我們不進一步評論。」

邱垂正隨後針對「一國兩區」說法補充，如同「九二共識」引發很多紛爭，「一樣的問題，如果太簡化的說法，要把很多東西濃縮在這邊，會不會有超譯？所以對於個別政黨路線不會有評論。」

邱垂正認為，針對「九二共識」「國人同胞都要去問一件事情，中華民國在哪裡？我們常常對外宣講，九二共識就像一個模糊包裝紙，打開之後中華民國在哪裡？」，而他認為「一國兩區」也是類似的狀況，「我們還是要問中華民國在哪裡、我們主權在哪裡？有沒有主權空間？」

邱垂正也提及，根據陸委會長期民調，台灣民眾主張廣義維持現狀都在8成以上且呈現長期穩定趨勢，政府就是依據中華民國《憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法令處理兩岸事務的立場一貫而堅定，也會秉持「四個堅持」、維持現狀，不卑不亢，致力維護台海和平、穩定繁榮現狀。

