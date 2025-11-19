蕭旭岑指吳石名列國家人權名單 苗博雅拆解話術反駁：以「騰籠換鳥」方式改變史觀

針對國民黨副主席蕭旭岑指吳石在國家人權紀念名單一說，苗博雅分析指出，中共透過國民黨用「騰龍換鳥」方式試圖改變台灣史觀。（資料照片／翻攝苗博雅臉書）

國民黨主席鄭麗文日前遭黨內外質疑追思高階共諜吳石，國民黨副主席蕭旭岑昨上網路節目指出，在民進黨的國家人權名單中，吳石排在第714號，被民進黨認證其中，所以吳石一直都在受難名單中。對此，台北市議員苗博雅表示，她查了國家人權紀念名單，714號並不是吳石，而是一位叫何阿水的人。她進一步指出，現在中共滲台手法，就是透過國民黨用「騰籠換鳥」方式，把台灣史觀從反抗威權轉換紀念共諜，「絕對不是國民黨有人耍笨搞錯」。

苗博雅昨在政論節目上指出，她去查了國家人權紀念名單，714號受害者叫做何阿水，並非吳石。她說，原本714號的吳石是被列在非正式確定的名單，因為當時的政治檔案整理完後，裡面可能有錯了也可能有假，吳石是被列在預告名單，但後來被踢掉。代表民進黨執政期間吳石是正式被踢掉，被認為不算白色恐怖受難者。

「國民黨這幾天來的論述是故意耍笨或搞錯嗎？」 苗博雅分析，國民黨先是鄭麗文開第一槍之後，很多人以為是鄭麗文是不讀書，或者是笨，「根本太小看她了」。她說，蕭旭岑指吳石被蔡英文列在國家人權紀念名單之中，「這就是騰籠換鳥，要把台灣史觀搞混，真的有人要把那個鳥從鳥籠抓出來要換別的鳥進去」。

苗博雅表示，現在中共對於台灣，就是透過國民黨把台灣人的史觀做「騰籠換鳥」，例如祭拜吳石，就是要讓台灣對白色恐怖的記憶，從反抗威權追求民主轉化成紀念，現在要講說吳石也是白色恐怖的受難者，劇本就會走向「狗熊變英雄」。

苗博雅批評，現在中國人目的，是要讓台灣人感染的這個「沉默的榮耀」，這就是中共滲透台灣的手法。



