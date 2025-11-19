蕭旭岑指蔡英文先說「一國兩區」 綠批心虛牽拖

（中央社記者葉素萍台北19日電）國民黨副主席蕭旭岑「一國兩區」說引發爭議，蕭旭岑今天表示，相關說法第一個說的是前總統蔡英文。民進黨發言人吳崢回應表示，蔡英文任內提出4個堅持，而蕭旭岑的說法不被台灣人接受，非常心虛、沒嘴巴替自己的立場辯護，呼籲蕭旭岑別再牽拖。

媒體報導，蕭旭岑「一國兩區」論述引發討論，也遭民進黨籍官員、民代砲轟，蕭旭岑今天回應，第一個講且說不能調整的是蔡英文當陸委會主委時說的，而該說法也合憲合法，不懂民進黨為什麼特別拿出來打，結果打到自己人。

對此，吳崢受訪回應，台灣主流民意對兩岸關係的看法一致，即中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是台灣人民都清楚的現況，蕭旭岑講「一國兩區」被罵翻，「沒有嘴巴為自己的立場辯護嗎？扯蔡英文幹嘛呢？」

吳崢說，蕭旭岑的說法不被台灣人民接受，「你自己想辦法去跟大家交代啊，扯蔡英文幹嘛？」這正凸顯，蕭旭岑與國民黨對自己的兩岸說法非常心虛。

吳崢表示，蔡英文於總統任內提出4個堅持，堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持中華民國主權不容侵犯、堅持台灣前途要由全體台灣人民共同決定。民進黨態度一致，就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，請蕭旭岑別再牽拖，當個有肩膀的人，自己為自己的說法解釋。（編輯：林興盟）1141119