蕭旭岑指賴清德緊縮兩岸政策：全面中斷交流「目的是引戰」

蕭旭岑指賴清德兩岸政策緊縮，目的是引戰。資料照 廖瑞祥攝



國民黨副主席蕭旭岑今（22日）接受網路節目專訪，指他從藍委赴中國參加台商活動遭為「中共同路人」、海基會前董事長吳豊山「被請辭」兩件事判斷，賴清德總統兩岸政策緊縮，意圖全面中斷兩岸交流，目的是引戰，像烏克蘭就不用選舉。

蕭旭岑上午接受「誰來早餐」網路節目專訪，替翁曉玲、陳玉珍等藍委參加廈門台商活動遭「抹紅」抱屈，並依此質疑民進黨政府放棄台商、把正常交流打為「中共同路人」，難怪海基會董事長吳豊山會被換掉。他說，這代表賴清德的兩岸政策緊縮，中斷兩岸交流，目的是引戰。

蕭旭岑表示，吳豊山一年多前受總統賴清德之託掌海基會卻「被請辭」，傳出由立法院前院長蘇嘉全接任海基會董事長遺缺、前駐日代表謝長廷接任亞東關係協會會長，這表示賴清德總統告訴中國「他要親日、不要兩岸」。他說，賴清德可能以烏克蘭總統澤倫斯基為師，一旦兩岸開戰，就可以不用選舉了。

對於憲法法庭19日判決憲法訴訟法修法違憲失效，蕭旭岑說，在野黨沒什麼選擇，只能在體制內尋求解決之道，並指謝銘洋等5名大法官，就算不認同新版的憲法訴訟法，至少要尊重舊版憲訴法，他們竟把有良知的3位大法官排除，正式成為「新五人幫」，是中華民國憲政史上的恥辱。

蕭旭岑說，憲法法庭之所以停擺，是因為大法官新人事提名被立法院否決，賴清德如果提出社會能接受的人選，立法院也無法否決，解決之道就是總統提出社會都能接受的人選。

