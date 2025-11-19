蕭旭岑提出一國兩區 吳崢：自己沒嘴巴辯護？扯蔡英文幹嘛？

一國兩區惹議 吳崢：蕭薰岑自己沒嘴巴辯護？扯蔡英文幹嘛？曾薏蘋攝

國民黨副主席蕭旭岑提出「一國兩區」論述，並指第一個講且說不能調整的是前總統蔡英文當陸委會主委時說的；民進黨發言人吳崢表示，「蕭旭岑你自己沒有嘴巴嗎？不會為自己的立場辯護嗎？」扯蔡英文幹嘛？

吳崢指出，講到兩岸關係，台灣跟中國之間，民進黨或者是說現在政府，以及台灣主流民意，大家的看法非常一致，就是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。這是所有台灣人都非常清楚的現況。

吳崢說，以蕭旭岑自己代表國民黨講出了「一國兩區」，被罵翻之後，然後還要去提到蔡英文前總統。他非常不能理解啦，「蕭旭岑你自己沒有嘴巴嗎？啊自己不會為自己的立場辯護嗎？你的說法讓台灣人民憤怒，讓大家不能接受，你自己想辦法去跟大家交代。扯蔡英文幹嘛呢？」

廣告 廣告

他說，蕭旭岑難道自己都沒有辦法為國民黨的立場辯護，只能拜託有事的時候又要請出蔡英文來幫忙嗎？所以他想這正凸顯，蕭旭岑以及國民黨對當前的兩岸的說法是非常的心虛的。

吳崢強調，蔡英文前總統還在任的時候，就已經提出四個堅持的主張。堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國中華人民共和國互不隸屬、堅持中華民國主權不容侵犯，也堅持台灣的前途要由全體台灣人民共同決定。所以民進黨跟民進黨政府的態度非常一致，就是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。

他說，「請蕭旭岑不要再牽拖我們了，自己當一個有肩膀的人，自己去為你自己的說法來去解釋」。

【看原文連結】