蕭旭岑提鄭麗文兩岸路線 吳子嘉：「一中憲法、一國兩區」是正確的

國民黨副主席蕭旭岑表示，鄭麗文的兩岸路線將回歸「一中憲法、一國兩區」，針對一國兩區是否有在憲法框架之內，內政部長劉世芳受訪時表示，中華民國憲法規定非常清楚，擔任民選公職，必須放棄中華民國以外的其他國籍，沒有解釋的空間。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，蕭旭岑所說的一中憲法、一國兩區是正確的，憲法將將中華民國分成台灣地區和大陸地區，因此一國兩區並無錯誤。

吳子嘉說明，中華民國憲法的前言為「為因應國家統一前之需要」， 此處指的「統一」即為中華民國統一，因此一中憲法並無錯誤，而因此「統一前之需要」，故而訂定兩岸人民關係條例，將中華民國分成台灣地區和大陸地區，故一國兩區也並無錯誤。

廣告 廣告

國民黨擬提國籍法修法，明定國籍法第二十條不包含陸配，陸配可在台灣選公職，選上後未放棄中華人民共和國國籍一樣可以擔任民選公職。對此，吳子嘉表示，不同意國民黨的作法，只有中華民國國籍才能擔任公職是個剛性規定。對以中華民國為主張的人而言，這是非常敏感、重要的議題，剛好可以用於區隔中華人民共和國和中華民國，呈現兩國互不隸屬的事實，國民黨此番處理方式並不恰當。 但因議題涉及層面複雜，民眾對此關注度較低，故不會對國民黨支持造成太大影響。陸配可有擁有居住權，但在未放棄中華人民共和國國籍的狀況下就不應擁有參政權，參政權的職務高低和強度不同，有此規定存在是理所當然的。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

