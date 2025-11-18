蕭旭岑提鄭麗文兩岸路線「一國兩區」 劉世芳：憲法非常清楚

內政部長劉世芳。（中時資料照，姚志平攝）

國民黨副主席蕭旭岑17日表示，國民黨主席鄭麗文跟前總統馬英九的兩岸路線沒有不一樣，都是回歸中華民國《憲法》，在「一國兩區」、原汁原味「九二共識」基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通。被問到是否認同蕭旭岑「一國兩區」詮釋《憲法》？內政部長劉世芳18日稱，不清楚蕭詮釋內容，但《憲法》明定非常清楚。

立院18日上午邀行政院長卓榮泰、相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。

針對被解職的花蓮富里鄉中配村長鄧萬華進度？劉世芳於立院受訪時回應，目前還沒收到花蓮縣府、富里鄉公所對於這次訴願的決定書，裡面內容無從查考，會請內政部工作人員到地方政府了解狀況，但《國籍法》主管機關在內政部，根據20條規定，民選公職當選者在一年內要放棄中華民國以外的其他國家國籍，「我們也是根據此法律規定，要求地方政府按此規定處理解職動作」。

至於是否認同蕭旭岑以「一國兩區」詮釋《憲法》？劉世芳說，不清楚蕭旭岑的詮釋是什麼，但《憲法》明定非常清楚，尤其是增修條文，按照增修條文來做其他行政處理。

