蕭旭岑提「兩岸是親人」 偕李鴻源率團赴北京參與前瞻論壇

中國國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源今（2）日上午率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑受訪時說明，此行主要是為了台灣產業及台灣百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，這是國民黨此行的重要使命。

提到行程規畫，蕭旭岑指出，此行主要參加國共兩黨智庫間對接的論壇，重點是明天整天的論壇，後天會到北京清華大學參訪，今晚訪問團會出席中央台辦的晚宴。

談及此行是否涉及政治議題，蕭旭岑表示，這次論壇出席者都是專業領域的專家學者，針對觀光、精密機械、醫療及能源、防災等面向跟對岸進行交流，凝聚共識彼此合作；至於是否會見對岸官員，則尊重主人的安排，客隨主便。

蕭旭岑也指出，國民黨主席鄭麗文提及「大陸是我們的親人」，中華民國憲法規定，我國跟大陸本來就不是兩個國家，從歷史文化、血緣跟情感，跟對岸本來就不應該切割，兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決。

李鴻源也說明，此行團員大部分都不是國民黨員，都是專家學者，及相關領域團體的理事長、秘書長等，要談的都是專業面向，從水利、防災、到人工智慧與精密機械、醫療及觀光旅遊等，皆為台灣目前需要突破的地方。

李鴻源強調，台灣有強項與弱點，大陸亦然，彼此有很多互補的地方，希望透過這樣的交流平台良性互動，除了希望替台灣的業者帶來一些生意，更重要的是要彼此互相瞭解，減少歧見，慢慢營造和平氛圍，應是這一次論壇的主要目的。

