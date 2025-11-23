蕭旭岑提一國兩區挨綠轟 吳子嘉力挺：他說的是正確的

國民黨副主席蕭旭岑日前接受媒體專訪時提到，《中華民國憲法》就是一中憲法，「只有回到憲法，包含一國兩區的規定，我們才能確保跟中國有共同的政治基礎」。只不過這番說法，陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑、內政部長劉世芳都不以為然。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉力挺蕭旭岑，「他所說的一中憲法、一國兩區是正確的」。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑表示，根據民調顯示，鄭麗文主張兩岸對話與和解，連美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言日前與鄭麗文見面，也都在呼籲兩岸要溝通，所以國民黨代表的是主流民意，只要掌握主流民意就可以抬頭挺胸。

蕭旭岑強調，鄭麗文和前主席馬英九的路線並無不同，都是回歸中華民國憲法，在「一國兩區」與原汁原味「九二共識」基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通。兩人都是依照中國國民黨黨章、政綱來處理各項事務，「不會有太大的扞格」。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

只是蕭旭岑這番說法，陸委會主委邱垂正質疑「超譯」；副主委梁文傑指「一國兩區」其實是政治語言，而不是法律語言；內政部長劉世芳則強調，憲法規定十分清楚，民眾若是要選公職，必須放棄中華民國以外的其他國籍，沒有模糊空間。

對此，吳子嘉今日接受網路媒體節目專訪時，力挺蕭旭岑的說法，認為蕭所說的一中憲法、一國兩區是正確的，而且《憲法》將中華民國分為台灣地區和大陸地區，所以「一國兩區」並無錯誤。

陸委會主委邱垂正。（資料照／中天新聞）

吳子嘉指出，《憲法》前言為「為因應國家統一前之需要」，此處指的「統一」即為中華民國統一，所以「一中憲法」並無錯誤，因此「統一前之需要」，訂定《兩岸人民關係條例》，將中華民國分為台灣地區和大陸地區，所以「一國兩區」也無錯誤。

