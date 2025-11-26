蕭旭岑提「一國兩區」 國台辦重申九二共識：台獨為最大威脅

中國國台辦發言人彭慶恩稱「台獨」分裂為維持台海和平的最大威脅。（翻攝畫面）

中國國民黨副主席蕭旭岑日前表示，國民黨在「一國兩區」與「九二共識」的基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通。中國國台辦發言人彭慶恩今（26日）重申，應堅持一個中國原則的「九二共識」，「台獨」分裂為台海和平穩定的最大威脅。

中國國台辦發言人彭慶恩今（26日）回應中國國民黨副主席蕭旭岑日前提出的「一國兩區」與「九二共識」論述，他表示，「九二共識」的核心意涵為「海峽兩岸同屬一個中國」，這是不容篡改的歷史和法理事實。若堅持體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸關係將能改善，台海也能夠和平穩定。

彭慶恩說明，「台獨」分裂為台海和平穩定的最大威脅，民進黨當局出於謀「獨」私利，不斷打壓異己、箝制言論，製造「綠色恐怖」，迫害主張改善兩岸關係的組織和人士，嚴重悖離島（台灣）人心民意。他指出，中國願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與包括國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士共同促進交流，推動兩岸關係和平發展。

此外，針對國民黨主席鄭麗文日前發表「台灣可能等不到2028年和平選舉」的言論，彭慶恩強調，「台獨」與台海和平水火不容，也與兩岸人民利益福祉背道而馳，希望兩岸堅守民族大義，順應歷史大勢，堅決反對「台獨」分裂及外事干涉，維護台海和平穩定。





