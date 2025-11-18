蕭旭岑揭鄭麗文新兩岸路線 邱議瑩：票投柯志恩就是支持一國兩區

即時中心／梁博超報導

國民黨副主席蕭旭岑結束訪中行後，在昨（17）日接受專訪時稱，只有回到憲法，「包含『一國兩區』的規定，才能確保跟中國有共同的政治基礎。」對此，民進黨立委邱議瑩對此表示，蕭旭岑的言論證明了「票投柯志恩就是支持鄭麗文」，同時也是支持「一國兩區」。

邱議瑩在臉書發文指出，國民黨副主席蕭旭岑在接受專訪時說出大實話，「鄭麗文的兩岸路線就是『一國兩區』」，更強調這樣「才能確保跟中國有共同的政治基礎」。她強調，所以高雄市民若投給柯志恩，就是支持鄭麗文、就是支持一國兩區，「這個等號，不是帽子，而是事實。」

「蕭旭岑在專訪中，清楚說明了鄭麗文的主張是支持一國兩區」，邱議瑩認為，柯志恩身為黨主席任命的高雄市黨部主委，支持鄭麗文的一國兩區，合理、合邏輯，也合乎他們一貫的路線。

邱議瑩提到，蕭旭岑還稱不在乎外界怎麼詮釋，另一個副主席張榮恭到上海與國台辦主任宋濤會面。「他不在乎，高雄市民在乎，台灣人民在乎；這種自動配合中國統戰，甘願自居地方朝貢中央的樣板戲碼，我跟高雄市民、台灣人民都不會接受。」

但邱議瑩話鋒一轉，「可是柯志恩會接受」，而這就是她與柯志恩最大的不同。「我站在高雄市民與台灣人民這一邊，我們不需要和中國有共同的政治基礎；柯志恩站在鄭麗文和一國兩區那一邊，他們要和中國有一樣的政治基礎。」

