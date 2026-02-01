蕭旭岑明率團訪北京 國共智庫交流論壇3日登場

蕭旭岑、李鴻源明率團訪北京參加國共智庫論壇。資料照 廖瑞祥攝



國民黨副主席蕭旭岑明（2日）率團前往中國北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，當天將與中國國台辦主任宋濤晚宴，3日參加智庫交流論壇，4日參訪北京清華大學，隨後搭機返台。至於是否見中國全國政協主席王滬寧，將客隨主便。

國民黨由蕭旭岑、黨智庫國政基金會副董事長李鴻源領軍，邀40名專家學者赴中，論壇2月2日至4日舉行。在雙方磋商下，將聚焦3大主題，包括觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。

廣告 廣告

蕭旭岑日前表示，過去國民黨執政期間，兩岸在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括前總統馬英九任內簽署了23項協議，至今民進黨政府完全照單全收。證明兩岸大交流、大合作，和平發展、互利共榮，完全符合兩岸人民的利益。

蕭旭岑說，國民黨絕對站在台灣老百姓、主流民意的一方，希望兩岸儘速恢復交流；此次論壇活動是一個開始，期待未來能有更多交流合作，促進兩岸安定繁榮與和平發展。

國民黨主席鄭麗文稱今年上半年預計會見中共總書記習近平展開「鄭習會」，國共智庫交流是否觸及兩黨主席會面，備受關注。

更多太報報導

新國共論壇擬「常態化」舉辦 藍委建議：下半年應選舉為重

新國共論壇張顯耀確定不出席 談見王滬寧？蕭旭岑：客隨主便

再駁斥「擋軍購換論壇」門票說 蕭旭岑：國民黨跟大陸交流需要門票？