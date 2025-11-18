蕭旭岑曝鄭麗文兩岸路線「一國兩區」 綠委酸：區長馬英九是他們真心話

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文上任後迅速調整兩岸路線，黨內副主席多次赴中與中共中央台辦主任宋濤會面，引發社會高度關注。民進黨立委陳冠廷今（18日）表示，國民黨以「一國兩區」作為兩岸政治基礎的說法，已經不是路線辯論，而是直接將自己置於北京框架之下。

陳冠廷指出，蕭旭岑日前受訪時宣稱「只有回到憲法、包含一國兩區的規定，才能跟中國有共同政治基礎，台獨路線已經走不下去」，這段發言揭露，國民黨真正推動的方向並不是維持中華民國主體性，而是將台灣降格為北京定義下的一個「區」。他強調，不管一國兩制、「一國兩區」都從來不是台灣的主流民意，請蕭不要助北京推動這種不符合台灣利益的框架。

「把一國兩區說成主流民意，完全不符合事實，嚴重違背一般人認知，難怪國民黨離主流民意越來越遠。」陳冠廷表示，過去社會上用「區長馬英九」作為反諷，如今從國民黨的路線調整來看，這句話並非諷刺，而是他們的真心話。他指出，一個政黨如果願意把自己從中華民國的政黨，降格成「一國兩區」的地方附屬，台灣人民都會看在眼裡。

陳冠廷指出，台灣人民真正希望的，是自由、安全的生活在這塊土地，而不是國民黨如何重新詮釋共諜的歷史事件。他也強調，「今天國民黨不是被誰扣帽子，而是自己重新戴上『區長』那頂帽子，甚至戴得心甘情願。台灣人民會用民主程序告訴大家，哪一條路真正代表台灣的主體性與未來。」

