蕭旭岑曝鄭麗文兩岸路線 邱議瑩：投柯志恩就是挺「一國兩區」

針對國民黨副主席蕭旭岑指出鄭麗文路線與馬英九無不同，對此邱議瑩表示，投柯志恩就是支持鄭麗文的一國兩區。（資料照片／林煒凱攝）

國民黨副主席蕭旭岑昨（17）日指出前總統馬英九與現任主席鄭麗文路線沒有不一樣，都是回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，在「一國兩區」與原汁原味「九二共識」基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通，引發關注。對此，民進黨立委邱議瑩表示，柯志恩身為黨主席任命的黨部主委，支持鄭麗文的一國兩區，合理，合邏輯，也合乎他們一貫的路線，因此票投柯志恩就是支持鄭麗文，支持一國兩區。

邱議瑩在臉書發文表示，蕭旭岑一番「鄭麗文的兩岸路線就是一國兩區」、強調這樣「才能確保跟中國有共同的政治基礎」等言論，證明了投給柯志恩，就是支持鄭麗文，就是支持一國兩區，這個等號，不是帽子，而是事實。

邱議瑩認為，蕭旭岑清楚說明了鄭麗文的主張是支持一國兩區，柯志恩身為黨主席任命的黨部主委，支持鄭麗文的一國兩區，合理，合邏輯，也合乎他們一貫的路線。



