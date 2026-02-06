蕭旭岑會王滬寧 藍營：傳達台灣民意盼台海和平

國民黨副主席蕭旭岑4日會晤大陸全國政協主席王滬寧，雙方共同強調九二共識。隨團訪陸的國民黨大陸事務部主任張雅屏6日透露，蕭旭岑當面向王滬寧表達台灣人不希望衝突，獲其正面回應。這是國民黨首次明確向大陸最高層表達台灣人感受，並獲得善意回應。綠營則反酸，如果真有所謂的善意與正面回應，最直接的方式，就是停止對台軍演、共機擾台。

蕭旭岑昨於廣播專訪提及，訪陸時向王滬寧表達台灣人民的心聲，不希望台海發生戰爭，王滬寧也表示大陸領導人想法一致，希望台海和平。

回顧當天會面公開內容，當時王滬寧表示，新形勢下，我們（大陸方面）願在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎，加強和包括國民黨在內，台灣各政黨、團體和各界人士的交流交往，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

張雅屏昨也還原兩人對談，蕭旭岑還原「原汁原味的九二共識」，「一中各表」的精神，既然各自口頭表述，表示有擱置爭議，求同存異的空間。並當面向王滬寧表達台灣人不希望衝突，獲得王滬寧正面回應。

張雅屏指出，這展現國民黨的路線才是真正能推動兩岸和平的路徑。而台灣能否維護兩岸和平，與執政黨和領導人的治理能力息息相關。民進黨拋開「九二共識」基礎不用，刻意提兩岸歧異內容作為互動「前提」，這絕非為了和平，而是刻意製造衝突。

陸委會表示，中共所說的「一中原則」或「九二共識」，其根本目的是消滅中華民國、併吞台灣，沒有中華民國的生存空間，台灣民意已堅決反對。

民眾黨團表示，黨一貫的主張就是兩岸要和平、不要對撞，要對話、不要斷流。在野黨基於理性、對等的交流不應被抹紅醜化，執政黨一再拒絕交流才是真正的冒險。

民進黨立委郭昱晴認為，問題不在於「有沒有當面說」，而在於中國是否願意用實際行動回應。如果真有所謂的善意與正面回應，最直接的方式，就是停止對台軍演、減少共機共艦擾台、停止對台灣的威嚇與政治施壓，不要一邊口頭說理解，一邊又持續升高軍事壓力，「真正的和平，必須建立在對等、尊重與不以武力威脅為前提的互動上」。

民進黨發言人李坤城表示，長期以來台灣的主流民意就是堅拒「一國兩制」，支持台灣的未來要由台灣2300萬人民決定。國民黨的代表到對岸去，應該如實反應台灣的主流民意。希望國民黨能與台灣人民站在一起，而非回到人事已非的過去。