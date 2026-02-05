蕭旭岑會王滬寧 陳鳳馨曝國共論壇一事：相當不容易

國共論壇日前順利閉幕，大陸文旅部表示，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。針對外界關注兩岸交流會否回溫，資深媒體人陳鳳馨表示，國共論壇在停擺多年後得以重啟並不容易，北京與國民黨的互動上仍維持謹慎節奏，而國民黨現階段所能扮演的角色，就是為兩岸保留一條仍可運作的溝通路徑、維繫基本交流空間。

針對國共論壇九年後重啟，陳鳳馨4日在節目《頭條開講》中提及，國民黨現在所能夠做的努力，是讓兩岸之間還有一條可維繫的路徑。陳也提及，國民黨副主席蕭旭岑與大陸全國政協主席王滬寧會面，也說明北京與國民黨在交流的過程當中，其實也是小心翼翼，並不是那麼快地就覺得說一切可以放心，畢竟國共論壇已經停擺一段時間，這也是相當不容易的一步。

面對總統賴清德談及國共論壇，回應指出台灣應繼續攜手美國、日本、歐洲等友盟國家走向世界，還是要再度鎖進大陸，推動所謂「二次西進」？陳鳳馨也表示，現在台灣只要你願意跟大陸交流，就會被戴很多的紅帽子，而民進黨的全世界就是少了大陸這一塊，也就是少了14億人口的一個全世界，而賴不斷地把美國等同於全世界，也正說明賴視野的狹隘。

「全世界現在的浪潮是什麼？」陳鳳馨指出，她不認為現在的浪潮是「去美化」、跟美國完全脫鉤，而是在用用降低風險的方式，減少對美國的依賴，這才是全世界現在在走的路。不過台灣現在的做法卻是更依賴美國，「幾乎是貼在美國的大腿上面」。反之，美國卻對台頤指氣使，連一個國會議員可以來批評在野黨，一點民主的素養都沒有。

