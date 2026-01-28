蕭旭岑爆兩岸智庫交流團有學者遭關切 臨時取消隨團

國民黨副主席蕭旭岑（左）與智庫副董事長李鴻源（右）。（周毓翔攝）

國民黨副主席蕭旭岑28於國民黨智庫舉行記者會宣布2月2日將與智庫副董事長李鴻源率團赴陸交流，主題不涉政治，以觀光旅遊、產業交流、環境永續發展為主，訪團成員以學者專家為主；蕭旭岑也透露，消息傳出後，有訪團學者受到相關單位關切，臨時取消隨團，呼籲民進黨政府高抬貴手，不要打壓。

蕭旭岑說明，本次交流活動名為「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨主席鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。

蕭旭岑表示，在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。

對於我方參與人員，蕭旭岑表示，此次僅由他與李鴻源率團，團員都是相關領域的專家學者，由李鴻源親自邀請。李鴻源則強調團員幾乎沒有政治人物，都是專家學者，這是非常務實專業的交流。

據傳有國立大學系主任申請隨團赴陸遭主管機關駁回，蕭旭岑透露，確實有系主任受到打壓，也有專家學者在訪團消息傳出後，遭到相關單位關切，而有臨時取消隨團的情況，盼賴政府高抬貴手，讓真正的學者專家赴陸交流，這些交流的成果也會回到台灣，他強調此行去不是為了政治，是老百姓關切的民生議題，對隨團學者受打壓感到遺憾。

蕭旭岑也指出，此次智庫交流不涉政治議題，這是雙方的高度共識，去政治化這件事，雙方智庫對接討論時，大家已經有相當共識。他也表示，智庫對接只是開始，至於「鄭習會」目前還沒有確定訊息，李鴻源也表示，此次能源防災與觀光旅遊交流只是起個頭，後面還會有一系列比較實質的工作，雙方可以在非關國安的技術上可以好好來交流，創造雙贏機制。

此外，對於賴清德總統回應媒體詢問是否覺得藍白擋軍購，背後有中國在使力時，賴說「希望沒有，但相信人民看很清楚」。對此，蕭旭岑表示，這就是一條龍，由國安人士放消息給特定媒體，在那邊編故事，指控國民黨為辦論壇去擋軍購，非常可笑，呼籲賴總統約束一下自己的爪牙，不要破壞兩岸交流，這些放話也表示民進黨很緊張，怕國民黨成功協助兩岸交流、幫台灣產業與民眾爭取到相關利益，才會編這些荒腔走板故事。

