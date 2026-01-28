蕭旭岑爆：學者受關切 取消隨團訪陸

國民黨副主席蕭旭岑（左）及國家政策研究基金會副董事長李鴻源28日宣布將前往大陸出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，並呼籲民進黨不要用政治意識形態阻擋兩岸民間交流。（范揚光攝）

國民黨副主席蕭旭岑28日舉行記者會，宣布2月2日將與黨內智庫副董事長李鴻源率團赴陸交流，主題不涉政治，訪團成員以學者專家為主；蕭透露，消息傳出後，有訪團學者受到相關單位關切，臨時取消隨團，呼籲民進黨政府高抬貴手，不要打壓。大陸國台辦則強調兩黨智庫論壇是國共交流重要組成部分；陸委會重申，未經政府授權，任何團體不得與對岸進行政治性協議。

蕭旭岑昨說明，本次交流活動名為「兩岸交流合作前瞻論壇」，在雙方共同磋商下，論壇將聚焦「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」3大主題。

而此次團員皆為相關領域專家學者，由李鴻源親自邀請，李則強調團員幾乎沒有政治人物，是非常務實專業的交流。

據傳有國立大學系主任申請隨團赴陸遭主管機關駁回，蕭旭岑昨證實有系主任受到打壓，也有專家學者在訪團消息傳出後，遭相關單位關切而臨時取消隨團，他強調此行不是為了政治，是老百姓關切的民生議題，對隨團學者受打壓感到遺憾。

李鴻源強調此次交流只是起個頭，後面還有一系列較實質的工作，雙方可在非關國安的技術上好好交流，創造雙贏機制。

國台辦發言人張晗指出，在堅持九二共識、反對台獨共同基礎上，願與台灣各政黨團體和各界人士加強交流；而國共智庫論壇是否涉鄭習會進一步安排，則未正面回應。

此外，近日國民黨主席鄭麗文表示，台灣主流民意高度期待兩岸交流，希望國民黨推動兩岸關係融冰。張晗也回應，即將舉辦的兩黨智庫論壇，正是兩黨為台海謀和平的具體體現，符合台灣主流民意，符合兩岸民眾期待。

對此，陸委會提醒中共的目標就是要消滅中華民國，不會因為誰去了北京而改變。強調任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議。