蕭旭岑爆：學者受關切 取消隨團訪陸
國民黨副主席蕭旭岑28日舉行記者會，宣布2月2日將與黨內智庫副董事長李鴻源率團赴陸交流，主題不涉政治，訪團成員以學者專家為主；蕭透露，消息傳出後，有訪團學者受到相關單位關切，臨時取消隨團，呼籲民進黨政府高抬貴手，不要打壓。大陸國台辦則強調兩黨智庫論壇是國共交流重要組成部分；陸委會重申，未經政府授權，任何團體不得與對岸進行政治性協議。
蕭旭岑昨說明，本次交流活動名為「兩岸交流合作前瞻論壇」，在雙方共同磋商下，論壇將聚焦「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」3大主題。
而此次團員皆為相關領域專家學者，由李鴻源親自邀請，李則強調團員幾乎沒有政治人物，是非常務實專業的交流。
據傳有國立大學系主任申請隨團赴陸遭主管機關駁回，蕭旭岑昨證實有系主任受到打壓，也有專家學者在訪團消息傳出後，遭相關單位關切而臨時取消隨團，他強調此行不是為了政治，是老百姓關切的民生議題，對隨團學者受打壓感到遺憾。
李鴻源強調此次交流只是起個頭，後面還有一系列較實質的工作，雙方可在非關國安的技術上好好交流，創造雙贏機制。
國台辦發言人張晗指出，在堅持九二共識、反對台獨共同基礎上，願與台灣各政黨團體和各界人士加強交流；而國共智庫論壇是否涉鄭習會進一步安排，則未正面回應。
此外，近日國民黨主席鄭麗文表示，台灣主流民意高度期待兩岸交流，希望國民黨推動兩岸關係融冰。張晗也回應，即將舉辦的兩黨智庫論壇，正是兩黨為台海謀和平的具體體現，符合台灣主流民意，符合兩岸民眾期待。
對此，陸委會提醒中共的目標就是要消滅中華民國，不會因為誰去了北京而改變。強調任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議。
其他人也在看
雙方磋商數月 蕭旭岑：絕對沒有政治性議題
[NOWnews今日新聞]國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源今（28）日舉辦記者會，宣布2月2日到2月4日以智庫名義赴中國北京舉行兩岸前瞻論壇。蕭旭岑強調，此次活動雙方磋商時間超過數月，都在縝密討...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
國共「智庫交流」確定了！ 國台辦證實2/3北京舉辦
傳出原定月底的國共論壇轉型為「智庫交流」，並延期到2月2日至4日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑率隊出席。對此，中國國台辦今(28)日證實，將於2月3日在北京舉辦論壇。國台辦今日召開例行記者會，發言人...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國共「兩岸交流合作前瞻論壇」2/2北京登場 聚焦觀光、產業、永續3主題
國民黨今正式宣布重啟「新國共論壇」，規劃2月2日至4日由黨副主席蕭旭岑與黨智庫副董事長李鴻源率40位專家學者前往北京，參與由與共產黨雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
快訊／確定了！國台辦證實：國共智庫論壇2/3在北京舉辦
國民黨近日鋪陳「鄭習會」，此前則磋商月底重啟國共論壇，傳出將延到2月2日至2月4日於中國北京舉行，並改名轉型為「智庫交流」，由國民黨副主席蕭旭岑率隊。國台辦今（28）日證實，經過國共協商，國共兩黨智庫論壇2月3日將在北京舉辦，主題為兩岸交流合作前瞻，是為民族謀復興的具體體現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
避免中日衝突激化！日本官方勸阻漁民赴釣魚台海域
日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」言論，引發中日關係緊張。為避免與中國擦槍走火，日本官員私下勸阻漁民前往雙方有主權爭議的釣魚台列嶼海域。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
日中關係緊張 東京大貓熊「曉曉」「蕾蕾」返抵四川
（中央社北京28日綜合外電報導）「中國大熊貓保護研究中心」在社群媒體上發布消息說，大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」今天安全返抵四川。這對在東京出生長大的龍鳳胎大貓熊在日本粉絲依依不捨的送別下，順利回到中國。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
培育運動人才! 原民會設立"原住民族運動人才育成中心"
生活中心／陳佳侖 、陳威余 桃園報導為了培育更多原住民優秀競技運動人才，原民會攜手國立台灣體育大學，共同打造"原住民族運動人才育成中心"，希望透過更系統化、制度化的培訓，讓更多原住民運動員，有更好的發展與表現。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
綠營彰縣二選區議員初選 出爐
民進黨彰化縣黨部28日公布彰化縣議員第二選區（鹿港、福興、秀水）民調初選結果，該區提名3席，4人登記參選，民調結果由藍駿宇、蔣煙燈、蔡匡威勝出，落敗的施喻琁在社群貼文自承努力不夠，感謝鄉親支持，他將回歸正常生活，暫不再從政。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蕭旭岑爆兩岸智庫交流團有學者遭關切 臨時取消隨團
國民黨副主席蕭旭岑28於國民黨智庫舉行記者會宣布2月2日將與智庫副董事長李鴻源率團赴陸交流，主題不涉政治，以觀光旅遊、產業交流、環境永續發展為主，訪團成員以學者專家為主；蕭旭岑也透露，消息傳出後，有訪團學者受到相關單位關切，臨時取消隨團，呼籲民進黨政府高抬貴手，不要打壓。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
衛廣法、黨產條例 藍白拚明闖關
本周五（30日）立法院會將是本會期最後一次院會，預計法案大清倉。立法院長韓國瑜28日協商《衛星廣播電視法》修法，今日將續協商「不當黨產條例」、《住宅法》部分條文修正草案」。另外，國會助理費相關修法也將由國民黨召集協商。上述法案，藍白不排除30日闖關三讀。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全球秩序碎片化的金價
2026年1月下旬，國際金融市場出現了一個難以忽視的訊號：金價在短時間內自每盎司4600美元附近快速攀升，一舉突破5100美元關口，漲幅達9～11％。這不僅是價格層面的突破，更重要的是，其背後所反映的市場邏輯，顯然已與過往經驗出現落差。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
時隔9年重啟 國共論壇2/2至2/4北京登場 鄭麗文：盼迎兩岸融冰和解
俗稱「國共論壇」的兩岸經貿文化論壇，是中國國民黨和中國共產黨聯合主辦的年度兩岸活動，上次舉辦已是2016年，至今已9年未再辦過。今（28）日國民黨召開記者會宣布，該黨副主席蕭旭岑偕同國家政策研究基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，於2月2日至2月4日，赴北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，並定調此次「國共論壇」為雙方智庫交流。國民黨主席鄭麗文今日於中常會發表談話時，強調目前台海局勢兵凶戰危、全世界高度關注，連賴總統都非常悲觀的情勢下，國民黨願意做出最大的貢獻，幫兩岸如今「惡性螺旋」上升的自我毀滅之路，開闢不一樣的選擇，希望能迎來兩岸重新融冰和解、進一步合作。鄭麗文並強調，國民黨不斷自我期許並對外宣誓：我們絕對不做區域的「麻煩製造者」，也不讓台灣淪為地緣政治的棋子與籌碼，更重要的是，將會積極扮演「和平締造者」。鄭麗文表示，智庫是在12月、她上任１個月後才改選董事會，並由她擔任董事長。當時恭請陳冲院長與李鴻源部長擔任副董事長。她也指出，過去這段時間不只是中央黨部，各地方黨部及智庫都非常艱難，所剩人手非常有限。在人力重新建立與補足的過程中，仍非常積極地工作，因為來自海內外對兩岸和平的期待真的台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國共智庫論壇下周登場 陸委會：不得進行政治性協議
中國大陸國台辦今天宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。國民黨副主席蕭旭岑將於2月率團赴北京。陸委會今天提醒，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 105則留言
熱門股－博智 多頭氣盛股價創高
博智（8155）近期追價力道仍在，28日早盤以211元開出後，低點守住207元，隨即震盪走高，盤中一度拉升至225.5元，終場收在222元，上漲4.23％，為歷史新高，短期均線同步上揚形成多頭排列，惟成交量較前一日高檔縮至3,422張。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
駁2％說 藍揭總預算可動用9成2
藍白立法院提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出先行動支，民進黨卻堅決反對，批評藍白只放行2％預算，立法院長韓國瑜28日召集協商。國民黨團總召傅崐萁端出數據，強調立法院預算中心已算出整體總預算實際可動用高達92.5％，「民進黨一直講2％，到底哪裡來的說法？」韓國瑜裁示，請行政院主計總處提供經常性經費、延續型計畫數額及項目提供各黨團參考，擇期再協商。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
屏東 南州鄉所會不合 鄉長選戰激烈
屏東縣南州鄉人口雖然不多，但鄉長選舉向來競爭激烈。前年因鄉公所跟代表會不合，發生時任南州鄉民代表會主席的葉俊緯與鄉民代表湯智雄先後遭罷免案。葉俊緯辭去主席改選副主席，安然挺過罷免案，今年轉而投向鄉長選舉，而現任鄉長劉美吟則尋求連任。地方人士指出，鄉長選舉早在前年罷免案事件就已提前開打。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台灣邦交+1？川普力挺奏效！宏國新總統就職，誓言與台復交
宏都拉斯保守派領導人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在川普的支持下，以極些微差距勝選總統，並於當地時間27日正式宣誓就職。阿斯夫拉在競選期間就承諾將尋求與台灣恢復外交關係，這項政策被視為其任內的首要外交任務，扭轉前任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年與台斷交、轉向北京的決定，外媒分析認為將對中國在中美洲的外交造成重大挫折。宏國許多民眾認為，與台灣復交能緩解當地白蝦等產業因失三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95則留言
陳菊請辭獲准 她嗆生病還佔這麼久缺
[NOWnews今日新聞]監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假超過1年，28日請辭獲准。「卡神」楊蕙如說，生病還佔了這麼久的缺...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 14則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 1 天前 ・ 35則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 56則留言