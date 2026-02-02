蕭旭岑率團出席國共智庫論壇 是否見宋濤「尊重主人安排」

國民黨副主席蕭旭岑和國政基金會副董事長李鴻源今天（2日）上午率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。（圖：國民黨文傳會提供）

國民黨副主席蕭旭岑及國政基金會副董事長李鴻源今天（2日）上午率團前往北京、參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑重申黨主席鄭麗文的「大陸是親人」說，只不過有政治上的分歧尚未解決；李鴻源則強調兩岸當前各自都有強項與弱點，彼此互補才得以突破困境。（張柏仲報導）

被問起是否會晤中共國台辦主任宋濤？蕭旭岑表示尊重主人的安排，2日晚間就有晚宴，大家應該很快就可以知道了。

至於黨主席鄭麗文的「大陸是親人」說，被問到是否認同這種說法？蕭旭岑行前也表示「當然認同」，因為從中華民國憲法的規定，我們跟大陸本來就不是兩個國家，本來就是同一個國家下面的關係；另外，從歷史、文化、血緣跟情感，我們和對岸本來就不應該有切割的概念。蕭旭岑說兩岸當然是親人，只不過是在政治上的分歧還沒有解決。

廣告 廣告

李鴻源則提到，此行大部分團員都不是國民黨藉，都是專家學者及相關領域，所以談的都是非常專業的東西，從水利、防災、AI人工智慧、精密機械、醫療到觀光旅遊，都是台灣目前面臨的一些雖不能講困境、卻是大家都需要突破的地方。

李鴻源強調台灣和大陸都有強項與弱點，彼此有很多互補的地方，希望透過這樣的交流平台良性互動，除了希望替台灣的業者帶來一些生意，更重要的是要彼此互相瞭解，減少歧見，慢慢營造和平的氛圍，應是這一次論壇的主要目的。