蕭旭岑率團抵北京交流 邱垂正：宋濤聽起來像訓話

國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今於中國大陸北京揭幕，國民黨副主席蕭旭岑與國台辦主任宋濤皆出席。國民黨提供



國民黨副主席蕭旭岑昨（2/2）日起率團前往北京出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，今（2/3）日則與國台辦主任宋濤會面。陸委會主委邱垂正出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」開幕茶會前受訪表示，宋濤的談話的不友善、不單純，聽起來在訓話交流。

宋濤今早在論壇中喊話，政黨要為人民服務，國共兩黨對於推動兩岸關係和平發展，堅持九二共識，反對台獨，牢牢把握兩岸關係發展正確方向；深化融合發展，促進兩岸交流合作；堅持以人為本增進同胞親情福祉；堅決反對台獨，維護台海和平穩定；勇擔民族大義，共創民族復興偉業。

邱垂正今日出席表示，看了今日宋濤的談話，覺得內容不友善、不單純，聽起來在訓話交流，當前兩岸關係較為嚴峻，近年來對台灣的復合性施壓，軍機擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、灰色地帶與一連串認知作戰，可以說是步步進逼、極限施壓。

邱垂正另外指出，中共對於國軍、政務官、檢察官與施壓恫嚇，而一般民眾的赴中風險也上升，不管是意外失蹤、盤查拘禁、法律限制人身自由等數量都明顯增加，相關案件在2024年只有55件，至2025年就有了221件，是過去整整4倍。

中共軍方高層正遭於清洗動盪，邱垂正認為，國民黨無視中共對台敵意有增無減，執意迎合中共「九二共識」並對此表達遺憾。針對國民黨主席鄭麗文傳出將有赴中規劃，邱垂正也表示，國內任何政黨與團體，赴中交流要遵守規範，秉持對等尊嚴不要預設前提，並共同維護國家尊嚴與利益。

