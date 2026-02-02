即時中心／潘柏廷報導

國民黨主席鄭麗文上任以來，聘任統派立場鮮明的馬辦執行長蕭旭岑擔任副主席，更喊話盼今年能見習近平，而蕭旭岑今（2）日更率團出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，中午抵中國北京，一行人下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪時宣稱，到了北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖，在國共兩黨的努力之下，一定會讓兩岸關係積極回暖，雖然目前仍處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是很好的現象。

蕭旭岑說，感謝中共中央台辦大力的支持，國共兩黨暌違了將近10年，正式重啟重要論壇智庫的對接，意義重大。鄭麗文交付任務，第一要努力重啟兩黨之間的溝通平臺，同時也帶著台灣的產業以及各個專業領域的專家學者來，希望能夠和中國的朋友們積極的討論，凝聚共識，互相合作。

廣告 廣告

另，蕭旭岑也否認此行可能影響到未來國民黨選舉，他號稱，台灣許多民調，特別是《聯合報》等重要媒體的民調，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近9成，顯示這是台灣的主流民意，黨內同志也都非常瞭解與支持。

原文出處：快新聞／蕭旭岑率團抵北京參加國共論壇 稱民調「兩岸交流支持度近9成」

更多民視新聞報導

藍營智庫今赴北京！台灣國怒批「政治背叛」 去了就別再回來

鄭麗文出來辯論！高揚凱赴黨中央下挑戰書 抗議國民黨變成統促黨

蕭旭岑口出狂言！稱「兩岸是親人不應該切割」 沈伯洋回擊了

