蕭旭岑率團抵北京！喊「感受到冬日暖陽」 曝鄭麗文交付任務

記者陳思妤／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑率團出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，今（2）日在桃園機場出發前就稱兩岸是親人，當然不應該切割，抵達中國北京後，他又直呼，到了北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖。他還否認此行可能會影響選舉，聲稱，許多民調支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近9成，這是台灣的主流民意。

蕭旭岑偕同國民黨國政基金會副董事長李鴻源今日一早率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑在桃園機場受訪時指出，「國民黨主席鄭麗文提及『中國是我們的親人』，根據中華民國憲法規定，我們跟中國本來就不是兩個國家，從歷史文化、血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該切割，兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決」。

廣告 廣告

蕭旭岑一行人今日中午抵達中國北京，一行人下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪時表示，到了北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖，在國共兩黨的努力之下，一定會讓兩岸關係積極回暖，雖然目前仍處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是很好的現象。

蕭旭岑指出，感謝中共中央台辦大力的支持，國共兩黨暌違了將近10年，正式重啟重要論壇智庫的對接，意義重大。他稱，「鄭麗文交付任務，第一要努力重啟兩黨之間的溝通平台，同時也帶著台灣的產業以及各個專業領域的專家學者來，希望能夠和大陸的朋友們積極的討論，凝聚共識，互相合作」。

蕭旭岑也否認此行可能影響到未來國民黨選舉，他強調，台灣許多民調，特別是聯合報等重要媒體的民調，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近9成，顯示這是台灣的主流民意，黨內同志也都非常瞭解與支持。

更多三立新聞網報導

抗議國民黨統促化！高揚凱突襲黨中央遞挑戰書 嗆鄭麗文「公開辯論」

蕭旭岑稱兩岸親人不應切割！沈伯洋嗆：用文化與身份認同來洗國族認同

蕭旭岑赴國共智庫論壇再喊兩岸是親人 台灣國送機嗆：去團圓不要回來了

率團搭機赴中「國共智庫論壇」！蕭旭岑曝行程喊：兩岸是親人不應該切割

