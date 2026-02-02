蕭旭岑率團抵北京 指兩岸關係將如冬日回暖

蕭旭岑率團赴北京參加國共智庫論壇，稱兩岸關係如冬日回暖。廖瑞祥攝



中國國民黨副主席蕭旭岑率團出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，今（2）日中午抵達中國北京，一行人下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪時表示，到了北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖，在國共兩黨的努力之下，一定會讓兩岸關係積極回暖，雖然目前仍處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是很好的現象。

蕭旭岑2日率團出席國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，今晚將由中國國台辦主任宋濤設宴款待，3日參加智庫交流論壇，4日參訪北京清華大學，隨後搭機返台。至於蕭旭岑是否見中國全國政協主席王滬寧，將客隨主便。

蕭旭岑指出，感謝中共中央台辦大力的支持，國共兩黨暌違了將近10年，正式重啟重要論壇智庫的對接，意義重大。他說，黨主席鄭麗文交付任務，第一要努力重啟兩黨之間的溝通平臺，同時也帶著臺灣的產業以及各個專業領域的專家學者來，希望能夠和大陸朋友們積極討論，凝聚共識，互相合作。

蕭旭岑也否認此行可能影響到未來國民黨選舉，他強調，臺灣許多民調，特別是《聯合報》等重要媒體的民調，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近9成，顯示這是臺灣的主流民意，黨內同志也都非常瞭解與支持。

