蕭旭岑率團訪中 學者：破壞美對台信任

▲東海大學中國大陸暨區域發展研究中心6日舉辦《從國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略》座談會。與會學者一致指出，甫落幕的國共論壇，並非單純的兩岸交流，而是中國在川習會前，針對美國所進行的戰略性政治操作。（圖／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑日前率團訪問中國，出席國共智庫共同舉辦的論壇，為未來的國共論壇、以及黨主席鄭麗文未來可能與中國國家主席習近平見面鋪路。東海大學中國大陸暨區域發展研究中心6日舉辦《從國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略》座談會，多位學者指出，近日登場的國共論壇並非單純的兩岸交流活動，而是中國在美中高層互動前，針對美國所進行的政治操作。

東海大學陸研中心主任林子立表示，中國對台最終目標始終是「統一」，差別僅在手段；若為爭取政權而將主權視為交換條件，代價將由整個台灣社會承擔。他指出，台灣近年經濟表現亮眼，關鍵在於AI與半導體產業帶動，以及成功融入「非紅供應鏈」，以關鍵零組件切入國際市場。若再次大舉西進中國，不僅經濟誘因有限，技術與資金外流風險也將升高。

國防安全研究院研究員沈明室分析，所謂「國共智庫論壇」實為政治包裝，透過學界與產業議題淡化政治本質，其中真正核心在為後續高層政治互動鋪路。他指出，國防預算與安全議題不應被納入政黨博弈，若軍購與防衛預算持續受阻，恐削弱台灣自我防衛能力，也可能影響美方對台信任，進而衝擊整體嚇阻效果與國安布局。

中正大學政治學系教授蔡榮祥與政大國關學者則提醒，相關論述刻意以「九二共識」與「兩岸同屬一中」重新框架台灣定位，目的在將台灣描述為中國內部問題，削弱國際介入正當性。學者強調，將強化國防與深化國際合作污名化為挑釁，卻將對中讓利包裝為愛台，已形成顛倒是非的敘事操作。整體而言，國共論壇及其延伸效應，已對台灣民主、主權與產業安全構成結構性風險，社會必須高度警惕。

