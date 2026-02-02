蕭旭岑率團赴中參加國共論壇 獨派團體機場抗議

獨派團體不滿舉標語到桃機抗議，國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源2日率團赴中國參加智庫交流論壇。蕭旭岑表示，此行聚焦專業領域，並擔任兩岸和平締造者。

國政基金會副董事長李鴻源表示，「團員第一個大部分都不是國民黨黨籍，第二個都是專家學者，相關領域的這些理事長和秘書長，所以談的都是一些非常專業的東西。」

國民黨副主席蕭旭岑回應記者，「我們出發就是為了台灣的老百姓能夠跟對岸有個交流，針對各個領域專業的面向，大家來一起看看有沒有什麼共識，可不可以合作。」

被問起是否打算會見國台辦主任宋濤，蕭旭岑表示，「我想那個我們尊重主人的安排。」

是否會見到國台辦主任宋濤？蕭旭岑僅表示客隨主便。民進黨立委沈伯洋則批評，國民黨恐怕仍未記取國共內戰後的歷史教訓，相關交流反而可能成為中國施加影響力的工具。

民進黨立委沈伯洋認為，「國民黨對共產黨的理解可能從國共內戰開始，一直都有非常大的誤解。共產黨的目的就是要併吞台灣，他就是要把今天這些交流當作是一個槓杆，不管今天是經濟上面對我們的養套殺，還是對於政治人物去抓出他的軟肋。」

沈伯洋認為，中共的本質是欺善怕惡，若寄望透過放低姿態、增加交流，或以其他方式防止武力犯台，只會是緣木求魚，真正有效的方式唯有強化自身防衛能力。