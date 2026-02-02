蕭旭岑率團赴中參與國共論壇 晚間出席國台辦晚宴預計見宋濤

國民黨副主席蕭旭岑、國政基金會副董事長李鴻源今（2日）率團前往中國北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。（圖／國民黨提供）

國民黨副主席蕭旭岑、國政基金會副董事長李鴻源今（2日）率團前往中國北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑行前受訪時指出，此行是為了台灣產業及百姓，國民黨要當兩岸和平地早者，擔起溝通者的身分；至於是否會和國台辦主任宋濤見面？他則說「客隨主便」，晚上會出席國台辦晚宴，「大家很快就會知道」。

蕭旭岑今表示，此行主要是為了台灣產業及台灣百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者，這是國民黨此行的重要使命。

廣告 廣告

對於此行行程規畫，蕭旭岑指出，此行主要參加國共兩黨智庫間對接的論壇，重點是明天整天的論壇，後天會到北京清華大學參訪，今晚訪問團會出席中央台辦所辦的晚宴；至於是否會見宋濤，蕭旭岑則說，尊重主人的安排，客隨主便，「今天晚上有晚宴，大家很快就會知道了」。

談及此行是否涉及政治議題，蕭旭岑表示，這次論壇出席者都是專業領域的專家學者，針對觀光、精密機械、醫療及能源、防災等面向跟對岸進行交流，凝聚共識彼此合作。

蕭旭岑指出，鄭麗文提及「大陸是我們的親人」，而中華民國憲法規定，我們跟大陸本來就不是兩個國家，從歷史文化、血緣跟情感，跟對岸本來就不應該切割，兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決。

李鴻源也說明，此行團員大部分都不是國民黨員，都是專家學者，及相關領域團體的理事長、秘書長等，要談的都是專業面向，從水利、防災、到人工智慧與精密機械、醫療及觀光旅遊等，都是台灣目前需要突破的地方。

李鴻源強調，台灣有強項與弱點，大陸亦然，彼此有很多互補的地方，希望透過這樣的交流平台良性互動，除了希望替台灣的業者帶來一些生意，更重要的是要彼此互相瞭解，減少歧見，慢慢營造和平的氛圍，應是這一次論壇的主要目的。



回到原文

更多鏡報報導

國共智庫論壇將與習近平會面？蕭旭岑：尊重陸方安排

蕭旭岑帶隊赴中重啟國共論壇 綠酸：時機敏感注意自身安全

力促國共交流「強強聯手」 鄭麗文：親人之間不會骨肉相殘

只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了