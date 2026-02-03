蕭旭岑率團赴中 吳欣岱轟「認賊作父」：淪為中共統戰丑角

台灣基進台北黨部主委吳欣岱批評國民黨。（翻攝自吳欣岱臉書）

國民黨副主席蕭旭岑帶領代表團赴北京出席「兩岸合作與交流前瞻論壇」，促進兩岸互動。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱在臉書批評，此類活動早已成為中共統戰劇本的一部分。她點名蕭旭岑「出訪頻繁」，並結合國民黨主席鄭麗文近期發言，直言藍營彷彿置身於與現實脫節的另一個世界。

中國國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參加國共論壇，引發台灣政界關注。台灣基進台北黨部主委吳欣岱批評，國民黨此行不過是配合中共安排的政治秀，將「智庫交流」包裝成對等互動，但實際前提仍是「九二共識、反對台獨」，完全不是平等討論，而是一場統戰表演。

吳欣岱指出，國民黨主席鄭麗文在中常會上稱「美國是恩人，中國是親人」，並喊出「絕不骨肉相殘」，然而中國國防部日前才公開表態「絕不承諾放棄對台使用武力」，讓她忍不住質疑「會對親人使用暴力，算什麼扭曲家庭？」她強調，中共的目標從未改變，始終意圖消滅台灣主權，國民黨的拜訪或親暱言辭無法改變事實。

此外，吳欣岱批評，中共透過國民黨向國際傳遞錯誤訊息，暗示兩岸可繞過台灣政府直接協商，藉此分化台灣社會、架空政府權力。國民黨的行程安排與媒體操作，無疑給中共提供了宣傳舞台，「當民主盟友聚焦中國威脅時，國民黨卻仍自以為能代表台灣接受這種表面和平的『假和平』」。

吳欣岱強調，真正的和平必須建立在實力與尊嚴之上，而非卑躬屈膝的施捨，台灣經過數十年努力，已建立自由、民主、多元的社會體制，擁有自身實力與國際盟友，不需要中國指手畫腳，也不會接受以「親情」為名的威脅或勒索。





