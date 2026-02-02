蕭旭岑率團赴北京欲締造和平 獨派質疑假論壇真密謀

國民黨副主席蕭旭岑今天(2日)率團赴中，預計將於3日參加國、共智庫共同舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑在行前表示，此行主要是為台灣產業及兩岸和平，至於是否會見中國官員，則客隨主便。獨派團體到機場抗議，質疑這是「假智庫論壇、真國共密謀」，藉「結構性黑手」阻擋總預算與軍購預算。

國民黨副主席蕭旭岑偕同國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長李鴻源2日率團前往中國北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑行前在機場受訪時說明此次訪中將參加3日登場的國共智庫對接論壇、4日參訪清華大學，今晚則會出席由中國國台辦舉辦的晚宴。

廣告 廣告

媒體問到此行是否會觸及包括「鄭習會」等政治議題，蕭旭岑表示，論壇出席者都是各領域的專家學者，將針對觀光、精密機械、醫療及能源、防災等面向進行交流，期盼兩岸凝聚共識、彼此合作，希望成為兩岸和平的締造者。至於是否會見到中國官員，則客隨主便。蕭旭岑：『(原音)我們這次主要還是為了台灣產業以及台灣百姓，我們特別有此行程安排。國民黨要當台灣產業的溝通者、要當台灣老百姓的保護者、要當兩岸和平的締造者，這是我們這次重要的使命。(記者：會見宋濤嗎？)我們尊重主人的安排，因為今天晚上就有晚宴，我想大家應該很快就可以知道了。』

國民黨主席鄭麗文日前提出「中國是親人」的說法引發抨擊，蕭旭岑說，依據中華民國憲法，兩岸本來就是「同一個國家下面的關係」；且從歷史文化、血緣跟情感來看，兩岸本來就不該切割，所以「當然是親人，只是政治上的分歧還沒有解決」。

針對蕭旭岑率團訪中，獨派團體「台灣國」理事長陳俊涵、「台灣國」執行長陳慶坤等人到機場表達抗議，質疑這是「假智庫論壇、真國共密謀」。陳俊涵：『(原音)蕭旭岑說九二共識的基礎上面要去談所謂的國共論壇，他們現在怕人罵，改成什麼智庫論壇，事實上大家都知道換湯不換藥。共產黨是不是有可能去密謀說什麼，讓我們很擔心，關鍵更是現在幾次的阻擋軍購，包括阻擋總預算的過關，我們都很清楚知道這是一個結構性的黑手。』

陳俊涵表示，國際民主同盟全面圍堵中共極權擴張之際，國民黨的行為不僅嚴重傷害台灣的國際信譽，更動搖台灣對外安全承諾，這不只對台灣人民不負責任，更是對民主價值的公然背叛。他並認為，若國民黨認為中共是親人，就留在中國團圓，不必再回到台灣。