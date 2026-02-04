蕭旭岑王滬寧會面後 中國宣布恢復上海居民遊金馬

國民黨副主席蕭旭岑率團赴中國，參加為期3天的國共智庫論壇，4日與中國全國政協主席王滬寧會面，不僅是今年第一個國共「高層級」的交流，規格也是國民黨主席鄭麗文上任後最高。

王滬寧表示，兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族，願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，推動兩岸交流合作。蕭旭岑也接著說，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式，表述堅持一個中國原則的共識。

對於總統賴清德質疑，國共論壇是「二次西進」、而非走進國際，國民黨主席鄭麗文表達不滿，反問賴總統如果她訪問華府，又該如何反應？

國民黨主席鄭麗文說：「現在全世界都想要走向中國大陸，賴總統不需要把它變成是一個你死我活的零和遊戲，放開心胸，你會發現天地之間，任我們遨遊的空間很大。」

鄭麗文強調，綠營只要承認「九二共識」，就能開創區域和平穩定，不需要慌張、焦慮。但蕭旭岑與王滬寧的會面也被外界質疑，不同於一中各表，而是把「各表」放在「一中」之前，是否限縮了中華民國的解釋空間？

民進黨立委許智傑認為， 「就是替鄭習會鋪路，喊各表一中，卻沒有提及各自表述的中華民國，為了國民黨自身的利益討好中國，踐踏中華民國的主權。」

國民黨立委吳宗憲表示，「所有中國國民黨的論述，都不會脫離中華民國《憲法》，以及中華民國《憲法增修條文》所規範，我們就是中華民國，鄭麗文的兩岸路線，從來沒有讓中國大陸予取予求。」

而根據國共雙方共同宣言，本次論壇達成了5大共同意見、15項內容，其中包括推動恢復兩岸人員往來正常化。中國文旅部4日也緊接著宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

陸委會則表示，對岸習慣以「恢復陸客來台」作為政治籌碼，但政策說斷就斷，強調我方台旅會已在去年2月正式去函海旅會、表達溝通意願，呼籲對岸回復我方。

陸委會主委邱垂正回應，「持續地軍機艦擾台，持續地跨境鎮壓，我們兩岸怎麼正常交流？不了解台灣為什麼還要跟他談觀光客，你難道一些風險意識都沒有嗎？加上過去的國共合作都是共產黨勝、國民黨輸，難道連國共的歷史都忘記了嗎？」

邱垂正批評，國共達成的「共同意見」，內容盡是譴責我們執政政府阻礙兩岸交流，是倒果為因，政府不會接受。