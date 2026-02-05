蕭旭岑王滬寧會面 中國宣布恢復上海居民金馬自由行

台北市 / 綜合報導

國民黨副主席蕭旭岑率團赴中國，參加為期3天的國共智庫論壇，昨(4)日更與中國全國政協主席王滬寧會面，晚上搭機返台之後在桃機接受訪問。

國民黨副主席蕭旭岑：「昨天中國宣布上海居民可以至金門、馬祖自由行，覺得是非常好的一步，是能夠和中國在關於民生的議題上接起共識的平台，能夠對兩岸的百姓都有幫助，這是台灣目前社會需要的。」

國共兩黨智庫論壇2月3日在北京閉幕，蕭旭岑表示，平等互惠交流一向是兩岸交流的宗旨，這次重啟睽違十年的交流平台，相信更高層級的接觸互動也將水到渠成。

這不僅是今年第一個國共「高層級」的交流，也是鄭麗文就任國民黨主席以來最高規格會面。

