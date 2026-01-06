蕭旭岑瞎喊「賴清德恐戒嚴、停止大選」 學者搬出歷史回嗆了

即時中心／張英傑報導

民進黨立委林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，要把名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文中的「國家統一前」、「地區」用語。對此，國民黨副主席蕭旭岑稱，若是「兩岸發生衝突，賴清德就能戒嚴、停止2028選舉」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（6）日發文狠嗆，台灣唯一一個有執行過戒嚴的政黨，叫做「中國國民黨」。





對於蕭旭岑的論點，葉耀元發文表示，目前真正在守護台灣（中華民國）的主權的政黨，只剩下民進黨，國民黨連保家衛國都沒在管了，竟無限制在拖後腿。

葉指出「台灣唯一一個有執行過戒嚴的政黨，叫做「中國國民黨」。



此外，葉耀元也大酸，國民黨繼續往中國靠過去，我們就看看台灣人民到底看清多少程度吧！





