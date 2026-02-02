蕭旭岑稱兩岸親人不應切割！沈伯洋嗆：用文化與身份認同來洗國族認同

記者詹宜庭／台北報導

沈伯洋痛批，「兩岸是親人」這類說法其實就是試圖用文化與身份認同來洗國族認同。（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨主席鄭麗文日前稱「中國是我們的親人，美國曾經是我們的恩人」，國民黨副主席蕭旭岑今（2日）訪中參加「兩岸交流合作前瞻論壇」前受訪強調，「我們跟對岸本來就不應該切割，兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決」，民進黨立委沈伯洋痛批，這類說法其實就是試圖用文化與身份認同來洗國族認同。

針對蕭旭岑在訪中前受訪時提到「國民黨主席鄭麗文曾說『中國是我們的親人』，根據中華民國憲法規定，我們與中國本就不是兩個國家，從歷史、文化、血緣與情感來看，與對岸本來就不該切割，兩岸當然是親人，只是政治分歧尚未解決」，沈伯洋指出，這種說法與鄭麗文的論述極為相似，而「兩岸一家親」這類說法，其實就是試圖用文化與身份認同來洗國族認同。

廣告 廣告

沈伯洋強調，台灣從未被中國統治，兩國主權互不隸屬，根本沒有「家人」之說；再來，中國最愛強調兩岸「語言、文化相通」，但實際上完全不同。台灣享有高度的言論自由，而中國言論自由在世界上是敬陪末座；更別說在語言使用上，跟國族認同根本就不能做任何連結，不管是華人、兩岸一家親，都是用錯誤文化與身份認同去洗國族認同，共產黨用這樣的話術已經非常多年了，台灣人看得越來越清楚，兩個就是不同國家，不管在制度、文化上完全沒有混同可能。

更多三立新聞網報導

蕭旭岑赴國共智庫論壇再喊兩岸是親人 台灣國送機嗆：去團圓不要回來了

率團搭機赴中「國共智庫論壇」！蕭旭岑曝行程喊：兩岸是親人不應該切割

現身黃國昌新北競總！趙少康曝國民黨市長人選「應該就是李四川」

多名台商當選中常委 國民黨人士：基層期許兩岸發展

