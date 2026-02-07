蕭旭岑稱美政客不該干涉台灣內政 吳思瑤提一事打臉：驗證王滬寧叫他往右就往右

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國防特別條例持續卡關，藍白有意自提版本，引起美國議員發聲，力挺院版儘速付委審查。不過，國民黨副主席蕭旭岑就批評，美國政客沒資格干涉台灣內政，更質疑美國在台協會（AIT）處長谷立言的層級。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日提出，國民黨為何就對中國介入台灣內政、選舉視而不見？驗證王滬寧叫國民黨往左，他就往左，習近平說往右，他們就往右。

2026大選在即，吳思瑤今早陪同林亮君（中山大同）赴太平市場掃街。她受訪表示，台灣安全每天都在跟時間賽跑，好不容易能擠入美方軍購的期程，為何不把握機會，如果台灣國會沒有批准國防特別條例，絕對會讓台灣被迫再走一次程序，延宕可能會長達一年以上。

廣告 廣告

吳思瑤提及，這段時間美方非常積極遊說，江啓臣和盧秀燕都肯定台美關稅協議是好成績，也有很多國民黨重要的從政者認同台美軍購不能再拖，所以執政團隊會加緊跟社會對話。

至於民眾黨團自提軍購條例，國民黨團也有意提出版本。吳思瑤強調，立法院是監督執政，不是自己執政，立法院沒有憲法賦權能編列預算採購武器，這並非立法院應該做的事，所以請藍白不要捨近求遠，趕快審查院版軍購條例，向國際展現台灣國會不會陷國家於不義，不會致全體國人安全於不顧，這才是在野黨現在要做的事。

針對不少美議員發聲力挺台灣審軍購條例，但蕭旭岑認為美國政客不該對台灣內政說三道四。吳思瑤說，蕭旭成去了一趟中國，接受中國的指令，回來台灣就大打疑美論，批評AIT處長谷立言；不論藍綠誰執政都會對AIT處長非常尊重，這是最起碼要有的正確認知，昨天盧秀燕、江啓臣還和谷立言同台，難道蕭旭岑在打臉盧媽媽或江副院長見的人層級不夠？打臉自己國民黨人？

吳思瑤說，她要問蕭旭岑、國民黨，中國公然介入台灣內政、介入台灣選舉，尤其是介入國民黨內選舉，更長期對台灣內政說三道四，這些國民黨都視而不見？蕭旭岑去了一趟中國回來，果然就成了中國的傳聲筒，驗證現在王滬寧叫他往左，他就往左，習近平叫國民黨往右，他們就往右。

更多FTNN新聞網報導

陸委會指中共對台施壓阻礙兩岸往來 國民黨：民進黨台獨意識形態才是始作俑者

蕭旭岑會見王滬寧九二共識「各表一中」反台獨 不認同「強調分歧才獲尊重」

谷立言頻談台國防預算 蕭旭岑：只比科長大一點、要求東要求西很奇怪

