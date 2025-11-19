蕭旭岑稱蔡英文先說「一國兩區」 吳崢嗆別牽拖：當一個有肩膀的人

民進黨發言人吳崢。楊亞璇攝



國民黨副主席蕭旭岑「一國兩區」說引發爭議，他反駁第一個提出類似說法的是前總統蔡英文。民進黨發言人吳崢今（11/19）批評，扯蔡英文幹嘛呢？請蕭旭岑不要再牽拖，當一個有肩膀的人，自己為自己的說法去解釋。

吳崢表示，講到兩岸關係，台灣、中國之間，民進黨、政府與台灣主流民意，大家看法非常一致，就是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這是所有台灣人都非常清楚現況，蕭旭岑自己去代表國民黨講出一國兩區，被罵翻之後還要去提到蔡英文，他非常不能理解。

他嗆：「蕭旭岑你自己沒有嘴巴嗎？自己不會為自己立場辯護嗎？你的說法讓大家非常憤怒、不能接受，自己想辦法去跟大家交代，扯蔡英文幹嘛呢？難道你自己都沒有辦法為國民黨立場辯護？只能有事的時候要請蔡英文幫忙嗎？這凸顯蕭旭岑及國民黨對當前的兩岸說法非常心虛。」

吳崢強調，蔡英文還在任時，就已經提出「四個堅持」主張，「堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國、中華人民共和國互不隸屬，堅持中華民國主權不容侵犯，堅持台灣的前途要由全體台灣人民共同決定」。再次重申，民進黨跟民進黨政府態度非常一致，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「請蕭旭岑不要再牽拖我們了，自己當一個有肩膀的人，自己為自己的說法去解釋」。

