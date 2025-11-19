蕭旭岑稱蔡英文第一個說「一國兩區」 民進黨轟：沒嘴巴為自己的立場辯護嗎

民進黨發言人吳崢痛批，蕭旭岑自己沒有嘴巴嗎？不會為自己的立場辯護嗎？ 圖：高逸帆／攝（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑表示，國民黨主席鄭麗文是回歸中華民國這部「一中憲法」，在「一國兩區」與原汁原味「九二共識」基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通。蕭遭到批評後，反說，「一國兩區」是前總統蔡英文先講的。對此，民進黨發言人吳崢今（19）日表示，蕭自己沒有嘴巴嗎？不會為自己的立場辯護嗎？扯蔡英文幹嘛呢？請不要再牽拖，自己當一個有肩膀的人，自己去解釋。

蕭旭岑表示，2002年4月4日時任陸委會主委蔡英文，曾公開說中華民國憲法是一國兩區的架構不能調整。他說，「第一個講的是蔡英文不是我，今天有民進黨立委說要處分我，請民進黨主席賴清德先開除蔡英文。」

吳崢今下午受訪表示，講到兩岸關係、台灣跟中國之間，民進黨或者是現在政府，以及台灣主流民意，大家的看法非常一致，就是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。

吳崢說，蕭旭岑自己代表國民黨講出一國兩區，被罵翻後還要提到蔡英文。他非常不能理解，蕭自己沒有嘴巴嗎？不會為自己的立場辯護嗎？其說法讓台灣人民憤怒，讓大家不能接受，自己想辦法去跟大家交代，扯蔡英文幹嘛呢？

吳崢續批，難道自己都沒有辦法為國民黨的立場來辯護，只能拜託有事的時候又要請出蔡英文來幫忙嗎？所以這正凸顯了，其實蕭旭岑以及國民黨對自己當前兩岸的說法非常心虛。

吳崢強調，蔡英文在擔任總統時就已經提出四個堅持的主張，包括堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國中華人民共和國互不隸屬、堅持中華民國主權不容侵犯，也堅持台灣的前途要由全體台灣人民共同決定。

吳崢重申，民進黨跟民進黨政府的態度非常一致，就是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。他說，「請蕭旭岑不要再牽拖我們了，自己當一個有肩膀的人，自己去為自己的說法來去解釋。」

