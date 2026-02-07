蕭旭岑稱谷立言只比科長大一點 陳其邁遺憾：貶義字眼「大可不必」

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨副主席蕭旭岑昨（6）日接受媒體人王淺秋專訪時聲稱，「美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在美國國務院（the U.S. State Department）體系中，只是比科長大一點而已，他搞不好連司長都還不是」，此言論引發軒然大波。對此，高雄市長陳其邁今（7）日回應，這種言語是非常不禮貌的行為，應該能實質地推動外交，貶義或情緒性的字眼，「大可不必」。





今早9時20分，陳其邁在民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、高雄市議員李喬如與簡煥宗等人的陪同下，前往鹽埕文武聖殿走春、向市民發送小紅包，並於會前接受媒體聯訪。

記者提問，蕭旭岑說谷立言「只比科長大一點而已」，您前幾天才跟谷立言合照，您怎麼看這樣的說法？

陳其邁說，外交不管是在實質工作的推動，或在整個各項的協議合作，包括安全、經濟、文化、觀光等各式各樣的往來，都是非常重要的工作；尤其在官方外交處境困難的情況下，對於支援台灣的朋友，都應能互相彼此尊重。

陳其邁強調，以「科長」稱呼是一種非常不禮貌的行為，應該能夠實質的推動外交，然後在互動上更彼此尊重，不應用所謂貶義或是情緒性的字眼，「我覺得大可不必」。





