蕭旭岑稱谷立言「只比科長大一點」惹議 美國務院：充分代表美國政府

國民黨副主席蕭旭岑日前形容美國在台協會處長谷立言「只比科長大一點」，相關說法引發爭議。（資料照／陳愷巨攝）



國民黨副主席蕭旭岑日前形容美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，相關說法引發爭議，不僅在藍營內部掀起不同聲音，也促使美國國務院正式回應。美國國務院昨天（8日）向《中央社》表示，依據《台灣關係法》，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長，「充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場」。

蕭旭岑評谷立言惹議 急解釋「反映民意」





谷立言近來多次表態，支持總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算。蕭旭岑日前接受媒體專訪時則指出，谷立言在美國國務院體系中「只比科長大一點」，卻對台灣提出諸多要求，引發外界質疑其對AIT處長職級與角色的描述是否失當。

爭議延燒後，蕭旭岑今天出面說明，自己並無對谷立言不敬之意，強調「谷立言就是代表美國，這沒有問題」，相關發言只是就事論事，反映台灣民意。他表示，谷立言是代表美國、屬大使層級，等同中將，「這都是事實」，重點在於台灣人民的感受，即支持合理軍購，但必須如期交貨，國會審理也應依照程序進行，並沒有冒犯或不敬美方之意。

重提馬英九登太平島 強調支持合理軍購





蕭旭岑也提及，前總統馬英九2016年登太平島時，曾遭當時的AIT副處長強烈反對，「講話有些冒犯，令人非常不能接受，為何作為一個副處長，對我國總統登上自己國家領土那麼有意見？」不過事後證明並未造成實質影響，美方態度也有所轉變。





他認為，台灣應清楚表達自身立場與心聲，「一味接受，不見得能換到尊重」；在國防預算議題上，蕭旭岑表示，解鈴還須繫鈴人，最關鍵的是賴清德總統不願意增加軍人待遇，並強調國民黨一向支持合理軍購、確保如期交貨，「不讓民進黨上下其手，立場一直很清楚」。（責任編輯：呂品逸）

