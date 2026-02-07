政治中心／綜合報導

國民黨副主席蕭旭岑昨天嗆AIT處長谷立言只比科長大一點，引發軒然大波，不只近日才和谷立言見面的高雄市長陳其邁直呼，非常不禮貌！就連藍營自家人也挺不下去，不只雙北市長進期都和他同框，前一天才同台的台中市長盧秀燕更表示"台美關係從不是小事"。

國民黨副主席蕭旭岑（2.6）：「谷立言他在美國國務院體系，他只是比科長大一點而已欸，他搞不好連司長都還不是欸。」

不滿擋軍購挨批，國民黨副主席蕭旭岑，將矛頭指向AIT處長谷立言，讓日前才跟谷立言會面的高雄市長陳其邁，不以為然。

高雄市長陳其邁：「以科長這個稱呼，我覺得是一種非常不禮貌的行為，貶抑或者是情緒性的字眼，我覺得大可不必。」

陳其邁喊話尊重台灣好朋友，畢竟台美關係持續深化，各縣市爭相和谷立言合體，雙北市長蔣萬安及侯友宜，近期都和谷立言見面，立法院正副院長，同樣也沒缺席。

正在爭取出線台中市長的國民黨立委江啟臣，本周還邀他到台中看產業，就連現任市長盧秀燕，也撥空同台，如今蕭旭岑的一番評論，連自家人都挺不下去。

盧秀燕跟江啟臣才和谷立言同台。（圖／民視新聞）





台中市長盧秀燕：「台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全，兩岸的和平。」

立法院副院長江啟臣：「谷處長他的身分，其實如果依照國務院裡面，相關的層級來講，他應該是屬於大使層級，對照美國的軍方，他差不多是中將等級，外交我們基本上，都是相互尊重。」

藍營大咖，爭相同框，言談中透露對谷立言的尊敬，

蕭旭岑稱谷立言"只比科長大一點" 盧秀燕:台美關係非小事

美國在臺協會台北辦事處處長谷立言。（圖／民視新聞）





畢竟谷立言可不只是三度駐台的台灣通，更是美國國務院資深外交官，曾駐中國、日本、菲律賓，外交資歷長達近30年，還精通中英、日語及台語，四聲道語言。

立委（民）黃捷：「谷立言在台灣，就是代表美方最高層級，扮演關鍵的政策溝通的角色，蕭旭岑的這種發言，很明顯就是在一種配合北京，那想要訴諸讓台灣的民眾，有一種反美的情緒。」

藍營黨高層，親中嗆美發言，自家人不願附和紛紛打臉，就怕傷了和氣，把國際友人越推越遠。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：蕭旭岑稱谷立言"只比科長大一點" 盧秀燕:台美關係非小事

