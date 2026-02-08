蕭旭岑稱谷立言「只比科長大一點」 鄭麗文：積極向美溝通說明

鄭麗文說與美國溝通良好。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨副主席蕭旭岑稱美國在台協會台北辦事處處長谷立言「只比科長大一點」引發爭議，國民黨主席鄭麗文今天在屏東說明，她擔心的是下情是否能夠如實的上達，國民黨重視每一個可以跟美國溝通的機會，她已積極和美方溝通和說明，並希望到華府更進一步對話和溝通。

鄭麗文表示，她上任主席以來，雖然才短短的3個月，事實上來自美方的各界的智庫、學界、國會，還有官方的代表，她都非常積極的跟他們溝通跟說明，所以能夠得到全貌，她希望親自的到華府去更進一步深入的對話跟溝通，自認目前溝通良好。

廣告 廣告

她批評執政黨透過跟對外的操弄來製造國內政黨的互相的一個嫌隙，製造對立和政黨之間的互相猜疑，她希望應該透過正常的民主的程序來進行朝野的溝通，而不是所有的事情一概黑箱，然後在對外的溝通當中又把所有的鍋通通甩給在野黨，製造內部分裂，不但無助於團結台灣，也無助於對美關係、合作關係的深化。

她多次的向美方表達說，很希望朝野能夠理性的溝通、對話、運作，但很無奈，這樣的狀況在賴總統上任之後只是每下愈況，越來越惡化，如果賴總統說300億都付不出來，他如何去答應美方高達超過一兆的預算呢？解鈴還須繫鈴人，問題在賴總統的身邊。

國民黨屏東縣長提名人蘇清泉對於這個問題則表明，已由黨主席表達意見，他個人不表意見。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國民黨對美路線大轉變 學者：鄭麗文「親中、疑美、不反共」

軍購案及憲政卡關 鄭麗文推給賴清德批美方找錯對象

當年打趴中國華為！她曝就是蕭旭岑看不起、「只比科長大」官員

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大一點」 盧秀燕：台美關係從來都不是小事

