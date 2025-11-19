蕭旭岑稱「一國兩區」是蔡英文先講 吳崢痛批：你自己沒嘴巴嗎？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前提出，兩岸交流必須回到中華民國憲法，包括「一國兩區」規定，才能跟大陸有共同政治基礎，事後更聲稱第一個講的是前總統蔡英文，不是他。對此，民進黨發言人吳崢今（19）日痛批，蔡前總統早已主張4個堅持，蕭旭岑不為自己辯護，反而牽扯民進黨，凸顯他和國民黨對兩岸論述的心虛。

民進黨發言人吳崢表示，蕭旭岑代表國民黨講出一國兩區被罵翻後，還要到蔡英文前總統，實在非常不能理解。（資料照）

民進黨今下午召開選對會，吳崢會後受訪表示，講到兩岸關係，無論民進黨或台灣主流民意，大家的看法非常一致，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這是所有台灣人都非常清楚的現況，蕭旭岑代表國民黨講出一國兩區被罵翻後，還要到蔡英文前總統，實在非常不能理解。

「蕭旭岑你自己沒有嘴巴嗎？你自己不會為自己的立場辯護嗎？你的說法讓台灣人民憤怒、讓大家不能接受，你自己想辦法去跟大家交代啊，那扯蔡英文幹嘛呢？」吳崢指出，蕭旭岑沒辦法為國民黨立場辯護，有事時只能請出蔡英文來幫忙，凸顯出其實蕭旭岑和國民黨對當前兩岸說法非常心虛。

吳崢強調，蔡英文還在任總統時，早已提出4個堅持的主張，包括堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國中華人民共和國互不隸屬、堅持中華民國主權不容侵犯，也堅持台灣的前途要由全體台灣人民共同決定。為此，他要重申，民進黨政府的態度非常一致，請蕭旭岑不要再牽拖民進黨，當一個有肩膀的人，為自己的說法做解釋。

