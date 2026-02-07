蕭旭岑稱ＡＩＴ處長「只比科長大一點」 陳其邁、賴瑞隆：不禮貌行為

民進黨高雄候選人賴瑞隆七日跟隨陳其邁市長一同發紅包。（記者黃富貴）

藍白陣營杯葛國防特別預算條例，而引起美方關切，中國國民黨副主席蕭旭岑六日開酸美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言「只比科長大一點，搞不好連司長都不是」，此話一出，引發爭議。對此，高雄市長陳其邁強調，這是一種非常不禮貌的行為，應該彼此尊重。

陳其邁七日到鹽埕文武聖殿參拜發放小紅包，針對蕭旭岑的說法，他表示，外交不管是實質的、工作的推動，或者在各項的協議、合作，包括安全、經濟、文化、觀光等各方面往來，都是非常重要的工作，尤其當我們外交處境困難的時候，應對支持的朋友彼此尊重。

陳其邁認為，若以「科長」這種稱呼，是不恰當、不禮貌的行為，應該實質的推動外交，應該回到實質推動與互信互動上，彼此尊重，用所謂的貶抑或情緒性的字眼，大可不必。

跟著陳其邁一起跑行程的立委賴瑞隆則批評，「國民黨說法嚴重失言」，事實上，谷立言代表大使的身分，是非常重要的外交官，用「科長」來形容相當失禮，政黨間的競爭，應該要注意到國際禮儀。