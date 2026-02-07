蕭旭岑稱「谷立言比科長大一點」 江啟臣：中將等級

台北市 / 綜合報導

1.25兆軍購案尚未排審，不少美國參議員發聲，抨擊在野黨阻擋預算，對此，國民黨副主席蕭旭岑質疑，美方對台灣內政說三道四，還表示，美國在台協會處長谷立言，只是比科長大一點，此話一出引起爭議，才剛跟谷立言同台的立法院副院長江啟臣就直言，外交是相互尊重，而谷立言的身分，應該是大使、中將層級。

國民黨副主席蕭旭岑(2/06)說：「(美國在台協會處長)谷立言他在美國國務院體系，他只是比科長大一點而已，他搞不好連司長都還不是。」抨擊美方為了軍購案干預內政，在廣播節目中語出驚人，國民黨副主席蕭旭岑，接著舉出兩岸交流經驗，用科長、部長接洽層級做對比。

國民黨副主席蕭旭岑(2/06)說：「今天我到大陸去，國台辦主任宋濤是部長級，然後我見到王滬寧主席，他是正國級。」這話似乎讓黨內有些為難，因為同一天立法院副院長江啟臣才安排，美國在台協會處長谷立言，前往台中參訪機械製造業。

立法院副院長 江啟臣vs.美國在台協會處長 谷立言(2/06)說：「台中是珍珠奶茶的發源地，美國非常的流行。」還化身親善大使推銷珍奶，暢談台美合作，如今為了「科長論」趕緊滅火。

立法院副院長江啟臣說：「對照美國的軍方層級，他差不多是中將等級，外交我們基本上都是相互尊重。」為谷立言外交背景正名，而攤開美國在台協會官網，現任處長谷立言，是美國國務院資深外交官，官銜為「公使銜參贊」，比照美國行政體系，通常跟軍方「少將」或「中將」等級，「高級行政職」相當，另外過去跟谷立言，同樣有不少互動的，台中市長盧秀燕也站在同一陣線。

台中市長盧秀燕說：「台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全兩岸的和平。」從軍購案衍生論戰，凸顯藍營在對美論述上內部溫差。

