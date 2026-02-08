蕭旭岑稱AIT處長只比科長大 柯志恩：谷立言就是代表美國政府

柯志恩指谷立言就是代表美國政府。資料照 施書瑜攝



國民黨副主席蕭旭岑稱美國在台協會（AIT）台北辦事處長長谷立言「只比科長大一點而已」，引來高雄市長陳其邁批評不禮貌、外交不應用貶義字眼。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今（8日）表示，谷立言就是代表美國政府，呼籲大家多關心地方經濟民生問題。

蕭旭岑率團訪中參加國共智庫論壇返台接受媒體專訪表示，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西。陳其邁則回應，科長這個稱呼非常不禮貌，應該實質推動外交，彼此尊重，不應該用所謂的貶義或者是情緒性字眼，「我覺得大可不必」。

針對蕭旭岑對谷立言發言內容，柯志恩今在高雄受訪表示，對她個人來說，谷立言就是代表美國政府，代表美國跟台灣做溝通，自己過去常跟谷互動，他就是代表美國政府，雙方之間應該是平等互惠原則下，做好彼此溝通。

至於黨高層談話是否衝擊選情，柯志恩說，2026大家比較關心地方及經濟民生問題，她還是著重地方民生議題，至於親中或反美，每個人都有不同解讀，並認為，維護互惠原則溝通，是中央責無旁貸的角色跟責任。

