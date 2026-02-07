蕭旭岑稱AIT處長只比科長大 陳其邁：非常不禮貌

（中央社記者洪學廣高雄7日電）國民黨副主席蕭旭岑接受媒體專訪表示，美國在台協會處長谷立言在美國國務院體系只比科長大一點。高雄市長陳其邁今天回應，這稱呼非常不禮貌，推動外交不應用貶義字眼。

蕭旭岑日前接受媒體專訪表示，美國在台協會（AIT）處長谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西。陳其邁上午在鹽埕文武聖殿發放小紅包時，針對近日才跟谷立言合照，他回應，科長這個稱呼非常不禮貌，應該實質推動外交，然後在彼此互動上彼此尊重，不應該用所謂的貶義或者是情緒性字眼，「我覺得大可不必」。

陳其邁說，外交應該是在實質工作推動，或是包括安全、經濟、文化、觀光等各項協議合作往來，都是非常重要的工作。尤其現在可以說是在外交處境非常困難情況下，對於支援的朋友，都應該能夠彼此尊重。（編輯：張銘坤）1150207