蕭旭岑稱AlT處長只比科長大一點 陳其邁：非常不禮貌行為

蕭旭岑稱AlT處長只比科長大一點，陳其邁批「非常不禮貌」。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕針對國民黨副主席蕭旭岑稱AIT處長谷立言「只比科長大一點而已」等語，高雄市長陳其邁今(7)日上午接受媒體聯訪時強調，這種言語是「非常不禮貌的行為」，尤其當外交處境非常困難時，對於支持我們的朋友都應互相彼此尊重，不應有情緒性字眼。

陳其邁今天到鹽埕文武聖殿參拜，並走春發放小紅包，他接受聯訪表示，外交不管是實質的、工作的推動，在各項的協議、合作，包括安全、經濟、文化、觀光等各方面往來，都是非常重要的工作。

尤其是當我們外交處境非常困難的時候，應對支持的朋友彼此尊重，如果以「科長」這種稱呼，實在是非常不恰當且不禮貌的行為，應該實質的推動外交，然後在互動上，更應該彼此尊重，用所謂的貶抑或情緒性的字眼，實在大可不必。

