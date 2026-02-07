即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

國民黨、民眾黨掌握國會多數，頻阻擋攸關社會韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法，我國現狀也引來美國關注。未料，剛從中國返台的國民黨副主席蕭旭岑竟口出狂言，指稱美國在台協會（AIT）處長谷立言「層級不高」，只比科長大一點，甚至不如他會面的國台辦主任宋濤、中國政協主席王滬寧。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日怒嗆，難道蕭在打臉與谷立言同台的台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣嗎？

吳思瑤表示，恐怕蕭旭岑去了一趟中國回來，接受了中國的指令，開始在台灣大打疑美論，批評美方在台從事外交工作的資深外交官。

接著，吳思瑤強調，AIT在台灣最高的代表層級就是處長，不論藍綠執政，都對AIT處長非常尊重，「這是最起碼的外交專業、正確認知、外交儀節」。

國民黨副主席蕭旭岑。（圖／民視新聞資料照）

事實上，谷立言昨日與盧秀燕、江啟臣同台，前者今日受訪時被問及此事，直說「台美關係從來都不是小事」，必須更加重視、爭取國際間支持；後者更是直接打臉蕭旭岑，表示處長應屬於大使層級，若對照軍方等級，則差不多是中將。吳思瑤則狠酸，「難道蕭旭岑是在打臉盧媽媽或江副院長，所見面的人層級不夠嗎？是要打臉國民黨人士嗎？」

不僅如此，蕭旭岑更狂妄地說，美國政客對台灣「說三道四」，吳思瑤反批，蕭旭岑去了中國回來，就在幫中國說話。她也質問國民黨與蕭旭岑，中國不止公然介入台灣內政、選舉，以及國民黨內選舉，更是長期對台灣內政說三道四，這些國民黨都視而不見嗎？

「去了一趟中國回來，果然就成了中國的傳聲筒」，吳思瑤開嗆，蕭旭岑所有的說法完全驗證，現在王滬寧叫他往左，他就往左；中國國家主席習近平叫國民黨往右，他們就往右。

原文出處：快新聞／蕭旭岑竟酸谷立言「只比科長大一點」！吳思瑤反嗆：打臉自家2人？

