蕭旭岑說谷立言只比科長大一點 直接被美國國務院打臉 連國民黨自家人也看不下去

民進黨立委王定宇指出，從蕭旭岑竟自豪看到中國「正國級」的人員，感到沾沾自喜，回過頭去攻擊AIT谷立言，比戰狼還瘋狂。（圖片來源／蕭旭岑臉書）

國民黨副主席蕭旭岑日前表示，美國在台協會處長谷立言職級只比科長大一點，根據《中央社》報導，美國國務院一名發言人表示，根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

國務院的說法完全打臉蕭旭岑，等於重挫國民黨和美國政府的關係。

蕭旭岑嗆谷立言只比科長大，遭美國國務院打臉

民進黨立委王定宇指出，從蕭旭岑走了一趟中國後，竟自豪看到中國「正國級」的人員，感到沾沾自喜，回過頭去攻擊谷立言，說只不過是一個科長層級，還把美國對台灣的安全協助，不管是軍事技術協助，還是沒有證據、毫無邏輯道理地，把美國對台軍售，打成聯合貪污。

王定宇痛批，蕭旭岑所代表的國民黨路線，簡直比中國戰狼還要瘋狂，還要像瘋狗，國民黨主席鄭麗文的領導，已呈現擁抱中國路線，全力反美，甚至於不惜把台灣鎖進中國的政治內政、紅色供應鏈，稍有國際觀、經濟觀的人都知道，這種做法會把台灣活路扼殺掉，但國民黨完全不在乎。

連國民黨內其他人深怕蕭旭岑再鑄成大錯，紛紛回應，立法院長韓國瑜表達應該給谷立言尊重，立法院副院長江啟臣更直言，谷立言是美國的大使，若對照美國軍方排行，差不多是中將等級，國與國的外交應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家。立委柯志恩也說，谷立言就是代表美國政府。

國民黨同志也看不下去，蕭旭岑9日改口

《中央社》報導，谷立言曾任美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事。此前他曾擔任美國駐日本東京大使館的軍政事務組組長、AIT政治組副組長及副處長，及駐日本和駐菲律賓大使館的政治官。實際上，谷立言認識的中國政府高層，都比蕭旭岑高很多。

谷立言能說中文與日語，是參與日本外務省「貝克—加藤國際交流計畫」的首位美國外交官。他也曾於賓州美國陸軍戰爭學院擔任國務院顧問兼教授。

連同黨同志都出來糾正的情況下，蕭旭岑9日接受節目《中午來開匯》專訪時改口稱，「谷立言沒有不敬之意，我對國務院助理國務卿的理解就是司長等級，他代表美國在台灣是大使等級這也沒問題，他屬於外交系統類似中將也都是事實，我只是實話實說，沒有不敬的意思。」

